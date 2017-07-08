Бойовики найактивніше обстрілювали позиції сил АТО в районі Широкиного

Сьогодні на Донбасі окупанти 11 разів обстріляли опорні пункти українських бійців, двічі – із застосуванням мінометів. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Читайте такожБойовики на Донбасі цинічно провокують ЗСУ на порушення перемир'я, четверо наших бійців отримали поранення - штабНа Приморському напрямку сьогодні зафіксовано 5 ворожих збройних провокацій. Чотири з цих обстрілів противник, використовуючи озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, здійснив по позиціях сил АТО в районі Широкиного. Окрім того, ще вночі загарбники з мінометів калібру 120 мм обстріляли оборонні укріплення Збройних сил України на околицях Мар'їнки.

На Донецькому напрямку проросійські озброєні банди відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Зайцевого, Пісків та двічі - у передмісті Авдіївки, де вони застосовували майже весь наявний спектр піхотного озброєння, а також великокаліберні кулемети та БМП.

На Луганському напрямку кремлівські найманці проявляли ворожу активність лише в районі Бахмутської траси. Зокрема, близько опівдня вони били по захисниках селища Кримське з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

«Сьогодні втрат серед бійців сил АТО внаслідок ворожих обстрілів не було», - підсумували у штабі.