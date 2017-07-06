На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав поранення – штаб

Сьогодні на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

Зазначається, що підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир'я, причому "сьогодні інтенсивність вогню вони не знижують".

"Навпаки, станом на цю годину, кількість ворожих збройних провокацій вже сягнула середньостатистичної відмітки останніх двох діб. З початку доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, одного разу окупанти били з мінометів. По шість разів противник порушував перемир'я на Донецькому та Приморському напрямках, а ще тричі загарбники застосовували зброю на Луганщині.

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На Приморському напрямку бойовики впродовж дня з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських захисників в районі Павлополя, Гнутового та Лебединського. А поблизу Широкиного терористи, окрім піхотного озброєння, застосовували 82-мм міномети.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування з північного передмістя тимчасово окупованого Донецька били по позиціях сил АТО неподалік Авдіївки, Опитного, Пісків та Невельського. Тут окупанти також застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а подекуди і озброєння БМП.

Крім того, на Луганському напрямку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів відкривали вогонь по підрозділах українських військовослужбовців, котрі тримають оборону поблизу Старого Айдару, та двічі - в районі селища Жовте.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добувідбулось 13 ворожих обстрілів, постраждали двоє військових.