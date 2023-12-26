Головнокомандувач ЗСУ заявив, що усе робиться для того, аби наступний рік не був схожий на поточний у веденні війни.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, що наступний - 2024-й воєнний рік - буде відрізнятися від поточного року. Про це Залужний сказав на брифінгу в Києві.

"2024-й рік не просто буде відрізнятись, а має відрізнятися від 2023 року, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті (для видання The Economist). Відповідно, ми ці проблеми знайшли, і знайшли десь мабуть 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб у наступному році діяти більш ефективно і саме головне - зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодились наші партнери, які також зацікавились цим питанням. І можу вас запевнити про те, що наступний воєнний рік буде відрізнятися від 2023 року. Ми, принаймні, усе для цього робимо", - наголосив Залужний.

Водночас, головнокомандувач констатує, що російські загарбники не відстають.

Відео дня

"Ви бачите, що відбувається, особливо останніми днями у нас йде досить потужне протистояння на рівні застосування технологій, перш за все. Але ми не збавляємо у цьому натиск", - підкреслив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував міністру оборони України Рустему Умерову за підтримку розвитку усіх українських технологічних проривів, які були запропоновані.

"Я гадаю, що у нас усе вийде. Я у цьому впевнений", - сказав Залужний.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Українські війська перебувають у північній частині Мар'їнки і підготували оборонний рубіж поза містом, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Після невдалого контрнаступу у 2023 році, який не призвів до очікуваної радикальної зміни балансу сил у війні, 2024 рік може стати ще важчим для України. Про це пише CNBC, консолідуючи думки західних аналітиків. Зазначається, що інтенсивні бої, ймовірно, триватимуть у наступному році, але Україна навряд чи зможе розпочати контрнаступ. Тим часом Росія, швидше за все, зосередиться на утриманні території, яку вона вже захопила, зокрема на сході України.

Вас також можуть зацікавити новини: