Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний переконаний, що наступний - 2024-й воєнний рік - буде відрізнятися від поточного року. Про це Залужний сказав на брифінгу в Києві.
"2024-й рік не просто буде відрізнятись, а має відрізнятися від 2023 року, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті (для видання The Economist). Відповідно, ми ці проблеми знайшли, і знайшли десь мабуть 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб у наступному році діяти більш ефективно і саме головне - зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодились наші партнери, які також зацікавились цим питанням. І можу вас запевнити про те, що наступний воєнний рік буде відрізнятися від 2023 року. Ми, принаймні, усе для цього робимо", - наголосив Залужний.
Водночас, головнокомандувач констатує, що російські загарбники не відстають.
"Ви бачите, що відбувається, особливо останніми днями у нас йде досить потужне протистояння на рівні застосування технологій, перш за все. Але ми не збавляємо у цьому натиск", - підкреслив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ подякував міністру оборони України Рустему Умерову за підтримку розвитку усіх українських технологічних проривів, які були запропоновані.
"Я гадаю, що у нас усе вийде. Я у цьому впевнений", - сказав Залужний.
Війна в Україні - ситуація на фронті
Українські війська перебувають у північній частині Мар'їнки і підготували оборонний рубіж поза містом, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Після невдалого контрнаступу у 2023 році, який не призвів до очікуваної радикальної зміни балансу сил у війні, 2024 рік може стати ще важчим для України. Про це пише CNBC, консолідуючи думки західних аналітиків. Зазначається, що інтенсивні бої, ймовірно, триватимуть у наступному році, але Україна навряд чи зможе розпочати контрнаступ. Тим часом Росія, швидше за все, зосередиться на утриманні території, яку вона вже захопила, зокрема на сході України.