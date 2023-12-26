Він нагадав, що Мар'їнка трималася майже два роки, а методика російських військ по захопленню цього міста така сама як була в Бахмуті.

Українські війська перебувають у північній частині Мар'їнки і підготували оборонний рубіж поза містом, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на прес-конференції.

Так, на прохання представника ЗМІ підтвердити чи спростувати поширену кремлівськими ЗМІ вчора інформацію про захоплення цього міста на Донеччині, він відповів: "Ми захищаємо кожен клаптик нашої землі. Кожен клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із камінням, із землею, і з нашими бійцями, життя наших бійців нам важливіше…. Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує".

Він нагадав, що Мар'їнка трималася майже два роки, а методика російських військ по захопленню цього міста така сама як була в Бахмуті.

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"Знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом. Закопуються наші бійці… І те, що ми зараз відійшли на околицю Мар’їнки, а в деяких місцях вже обладнали позиції поза Мар’їнкою, мені здається, — у цьому немає нічого такого, що може викликати суспільний резонанс. Війна. На жаль, вона така", — сказав Залужний.

Ситуація в Мар'їнці - що передувало

Учора вдень російські ЗМІ поширили інформацію, про те, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів главі Кремля Володимиру Путіну про взяття під контроль міста Мар'їнка на Донеччині.

За словами Шойгу, "взяття" Мар'їнки дозволило суттєво відсунути артилерію ЗСУ від Донецька, а також дало російським військам "додаткові можливості до подальших дій на цьому напрямку".

Водночас речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що бої за Мар’їнку тривають, говорити про її повне захоплення некоректно. За його словами, наші військовслужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар’їнки.

Як відомо, останнім часом російські окупанти зосередили свої атаки на Авдіївці та Мар'їнці, які розташовані поблизу окупованого Донецька. З огляду на те, що Мар'їнка фактично повністю зруйнована, українські захисники ведуть оборону з руїн будинків.

У перші дні грудня британська розвідка інформувала, що російські окупанти останнім часом повільно просуваються крізь руїни міста Мар'їнка Донецької області. Аналітики підкреслили, що нинішні російські операції проти Мар'їнки є частиною осіннього наступу, метою якого є розширення контролю над всією Донецькою областю.

У зв'язку з цим в розвідці відзначили, що росіяни в даний час контролюють більшу частину міської забудови, а під контролем ЗСУ залишаються невеликі території на західній околиці Мар'їнки.

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