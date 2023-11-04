Заступник голови ОП розкрив, якою була реакція партнерів на зміст матеріалу главкома.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розкритикував резонансну статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist.

Як заявив він в ефірі телемарафону, військові не повинні коментувати для преси обстановку на фронті та робити певні оцінки ситуації, адже це полегшує роботу агресора.

"Я б найменше, що робив - це коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ми тоді полегшимо роботу агресора", - сказав він.

Жовква розповів, що після виходу статті йому телефонував "один із керівників кабінету лідерів" із запитанням, чи дійсно війна зайшла в глухий кут.

"Мені надійшов дзвінок одного з керівників кабінетів лідерів, і вони в паніці запитують: "Що повідомляти моєму лідеру? Ви дійсно в глухому куті?". Ми такого ефекту хотіли досягти цією статтею?", - заявив Жовква.

Заступник керівника ОП припустив, що міг бути "дуже глибокий якийсь стратегічний задум", але загалом зміст статті Залужного його дивує.

Про що писав Залужний

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний повідомив, що війна в Україні переходить у нову фазу, перетворюючись на позиційну на виснаження, що грає на руку РФ.

Залужний додав, що згідно з початковим задумом військового командування України, ЗСУ мали б під час прориву російської оборони просуватися зі швидкістю близько 30 км на день. Очікувалось, що за чотири місяці наші захисники зайдуть до тимчасово окупованого Криму. Ще на початку наступу ЗСУ загрузли в безпрецедентних мінних полях на головному напрямі наступу.

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