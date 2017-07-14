За добу бойовики 29 разів порушили перемир’я, двоє бійців АТО поранені - штаб

Минула доба на Донбасі знову була неспокійною. Противник 29 разів порушив перемир’я. Ввечері і вночі незаконні збройні формування посилили обстріли наших позицій на Донецькому та Маріупольському напрямках, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за минулу добу станом на 6:00 14 липня.

Близько 20 та 21 години бойовики з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї вели вогонь по Водяному, Павлополю, Широкиному, Гнутово. У цей же час злочинці з 82 міліметрових мінометів били по Новомихайлівці.

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Крім того з 9 і до 10 вечора, наші опорні пункти поблизу Мар’їнки, обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів та мінометів. Внаслідок цих вогневих провокацій двоє українських військових отримали осколкові поранення.

Гаряче наприкінці доби було і поблизу Авдіївки, що на Донецькому напрямку. Тут, починаючи з 21 години і майже до 23, банд формування зі сторони Спартака. Ясинуватої, Мінерального 5 разів відкривали вогонь з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках. Також обстріл наших позицій зафіксований в районі шахти Бутівка.

На Луганському напрямку, після 19 години, під ворожим вогнем опинились селища Станиця Луганська, Новоолександрівка та Новотошківське.