У зоні АТО через обстріл бойовиків поранено військового

Після активізації незаконних збройних формувань у минулі дві доби, сьогоднішній день характеризується, як відносно спокійний. З опівночі і до 18:00 бойовики 5 разів порушили перемир’я. Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

На Маріупольському напрямку, близько опівночі, бандформування з мінометів різних калібрів били по українських захисниках у Водяному. На Луганському напрямку ворожі вогневі провокації зафіксовані у районі селищ Донець та Кримське.

Читайте такожБій під Красногорівкою: у Порошенка назвали причину загострення на фронті

"А майже о 2:00, внаслідок обстрілу наших позицій поблизу Новгородського, що на Донецькому напрямку, вогнепальне поранення отримав боєць сил АТО. Варто додати, що денне затишшя нерідко бандформування використовують для підготовки нічних провокацій", - наголосили у відомстві.

Як відомо, напередодні ЗСУ в зоні АТО зазнали важких втрат: за добу загинули 8 військових, ще 5 були поранені. Один військовий потрапив у полон.