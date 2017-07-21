Доба в АТО: п’ятеро військових загинули та ще восьмеро поранені, ЗСУ жорстко відповіли бойовикам

В зоні АТО після 18:00 20 липня незаконні збройні формування посилили активність на Донецькому напрямку та змусили ЗСУ відкрити вогонь у відповідь. Про це штаб АТО повідомив на сторінці у Facebook.

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"Починаючи з 19 і маже до 23 години, з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, гранатометів та стрілецької зброї бойовики 4 рази, з різних напрямків, били по наших позиціях під Авдіївкою. Кожного разу, у відповідь, українські військові відкривали щільний вогонь, змушуючи противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наприкінці доби, бандити з мінометів і гранатометів обстрілювали наші опорні пункти на шахті Бутівка. Сили АТО також відрили вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів. У цьому вогневому протистоянні один наш військовий загинув, один отримав поранення.

У штабі додали, що на Луганському напрямку близько 22 години бандформування порушили режим перемир’я поблизу Станиці Луганської, а на Донецькому біля селища Водяне.

"Загалом за минулу добу противник 29 разів відкривав вогонь по наших позиціях. У відповідь сили АТО 16 разів застосовували зброю. На жаль, п’ятеро українських військових загинули, восьмеро отримали поранення. Варто додати, що завдяки вмілим і оперативним діям наших бійців противник не лише припиняв вогневі провокації, а й поніс серйозні втрати у живій силі", - підсумували у штабі.