Лисенко уточнив кількість загиблих і поранених військових за вчорашній день

Минулої доби на Донбасі один український військовослужбовець загинув і один був поранений внаслідок підриву на вибуховому пристрої, ще один зазнав поранень під час обстрілу.Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Читайте такожДоба в АТО: 11 ворожих обстрілів, бойовики двічі накривали вогнем українські позиції в Кримському«В нас один загиблий і один поранений внаслідок підриву на вибуховому пристрої в Майорську і один поранений - у Новгородському внаслідок обстрілу», - сказав речник.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня на Донбасі окупанти 11 разів порушили перемир’я, загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.