У Сирії воюють понад 500 росіян, які брали участь у війні на Донбасі – голова СБУ

Голова СБУ Василь Грицак заявляє, що у Сирії воюють понад 500 росіян, які брали участь у війні на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сказав сьогодні на брифінгу.

Читайте такожДо Донецька прибули російські снайпери - Тимчук"Сьогодні Донбас став полігоном для випробовування сучасної військової техніки, підготовки професійних вбивць для інших гарячих точок для політичних інтересів Росії. За оперативними даними Служби безпеки, у Сирії у якості найманців воюють понад 500 громадян Російської Федерації, які приймали участь у діях на Донбасі", - наголосив Грицак.

Він додав, що більшість з них - професійні військові з підрозділів спецпризначення повітряно-десантних військ та морської піхоти, а також сил спеціальних операцій.

"Звертаю увагу, що мова йде не про офіційний російський військовий контингент в Сирії. Це найманці Міністерства оборони Російської Федерації під ширмою приватної військової компанії "Вагнера" або контрактники, такі як (Віктор) Агєєв. З яких загинуло вже не менше як 124 особи. Нами встановлено 124 особи з числа громадян Росії, які загинули у Сирії", - заявив Грицак.