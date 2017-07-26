СММ ОБСЄ заявляє про порушення бойовиками Мінських угод через розміщення "Градів" на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє про порушення Мінських угод контрольованими Росією бойовиками через розміщення реактивних систем залпового вогню "Град" у заборонених місцях на Донбасі.

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Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 24 липня до 19:30 25 липня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У порушення визначених координат відведення, у непідконтрольних уряду України районах 23 липня на основі даних повітряного спостереження виявлено розміщення двох реактивних систем залпового вогню (122-мм БМ-21 "Град") у Кальміуському (колишня назва Комсомольське, за 42 км на південний схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

РСЗО були виявлені у районі, де розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонене відповідно до пункту 5 Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року.

Також у місії зазначили, що у непідконтрольних уряду України районах 23 липня безпілотний літальний апарат СММ середнього радіусу дії помітив бойову машину піхоти неподалік Петрівського. Крім того, дані повітряної розвідки від 23 липня показали наявність 12 бойових броньованих машин та понад 50 військових вантажівок неподалік Кальміуського, та ще дві бойові броньовані машини неподалік Бойківського (колишня назва Тельманове, за 67 км на південний схід від Донецька).

Разом з тим, 20 липня безпілотник середнього радіусу дії зафіксував 19 протитанкових мін (класу ТМ-62), які знаходилися вздовж дороги M-14/E-58 на схід від Широкиного у тому ж самому місці, де раніше СММ бачила 21 протитанкову міну ТМ-62.