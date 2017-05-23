На Донбасі бойовики пустили у хід "Гради", є поранені серед ЗСУ

Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ вздовж усієї лінії розмежування. Минулої доби зафіксовано 59 фактів недотримання бойовиками режиму припинення вогню, йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

Так, на приморському напрямку незаконні збройні формування 29 разів застосовували зброю проти українських воїнів.

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На Донецькому напрямку ситуація була найбільш напруженою: 21 раз впродовж минулої доби бойовики порушували тишу на цій ділянці фронту. Зокрема, ввечері позиції ЗСУ в районі Опитного були обстріляні бандформуваннями з РСЗВ "Град". Попередньо зафіксовані наслідки прильоту 15 реактивних снарядів від цієї артилерійської системи.

Крім того, 9 фактів використання бойовиками зброї зафіксовано на Луганському напрямку.

"Впродовж минулої доби 4 українських воїнів зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.