Хуг про напад на спостерігачів ОБСЄ: ватажки "ДНР" нездатні контролювати своїх бойовиків

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг пов'язав напад бойовика на патрулі спостерігачів СММ в Ясинуватій з нездатністю ватажків терористичної організації «ДНР» контролювати свої озброєні угруповання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг заявив сьогодні на брифінгу у тимчасово окупованому Донецьку.

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Він нагадав про інцидент, який стався 20 червня, коли озброєний бойовик «ДНР» на залізничній станції в окупованій Ясинуватій намагався напасти на спостерігачів СММ ОБСЄ, які перебували в автомобілях.

"Абсолютно неприйнятним є той факт, що так звана «ДНР» не здатна здійснювати контроль у цьому районі або не бажає контролювати своїх людей", - заявив Хуг.

При цьому Хуг наголосив, що "вони беззастережно поставили підпис, щоб дати можливість цій місії працювати у безпеці на цій території".

"І ми закликали і продовжуватимемо закликати тих, хто здійснює фактичний контроль, вжити заходів, аби ті, хто вчинив цей агресивний акт, були притягнуті до відповідальності", - підкреслив Хуг.

Разом з тим він наголосив, що місія хотіла б побачити практичні заходи, які б продемонстрували бажання ватажків бойовиків "серйозно ставитися до своїх зобов'язань (з виконання Мінських угод - УНІАН)".

Як повідомляв УНІАН 20 червня озброєний бойовик «ДНР» в окупованій Ясинуватій намагався напасти на спостерігачів СММ ОБСЄ, які перебували в автомобілях. Коли одна з машин поїхала, озброєний чоловік стріляв у повітря, а також по автомобілю, але не влучив.

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Хуг заявив, що спостерігачі місії внаслідок інциденту не постраждали, проте перебувають в шоковому стані.

Як відомо, Росія здійснює повний контроль над створеними нею псевдоутвореннями «ДНР» і «ЛНР» в окупованих окремих районах Донецької і Луганської областей. Зокрема, вона постійно постачає на окуповані українські території різні види озброєння, боєприпаси, пальне, фінанси та надає іншу підтримку. Також влада РФ відправляє на Донбас найманців з числа громадян РФ та кадрових військових російської армії.

У США та Європейському Союзі неодноразово закликали Росію використати свій значний вплив на бойовиків для припинення вогню на Донбасі та для виконання Мінських угод.