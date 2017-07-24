Бойовики "ДНР" отримали новий вид зброї, який випробували під Красногорівкою - СЦКК (фото)

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявила, що отримала дані про підготовку до використання бойовиками "ДНР" нового виду забороненої зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Читайте такожПолторак не виключає провокацій з боку РФ у зоні АТО під надуманими приводами

«Українською стороною СЦКК отримані дані про початок використання бойовиками НЗФ ОРДО мобільних чотириствольних реактивних систем залпового вогню, розроблених у 2015 році так званим «Республіканським центром науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт ДНР», йдеться у повідомленні.

Встановлено, що один з таких виробів було використано бойовиками під час обстрілу населеного пункту та позицій Збройних сил України в районі Красногорівки 20 липня 2017 року.

«Враховуючи результати його бойового застосування, цілком ймовірно, що найближчим часом цей вид РСЗВ буде доволі часто застосовуватись НЗФ ОРДО при обстрілах населених пунктів та позицій сил АТО, незважаючи на те, що використання реактивних систем залпового вогню категорично заборонено Мінськими угодами», - припускають у штабі.

Зазначається, що українська сторона СЦКК передала спостерігачам СММ ОБСЄ наявні фото та відеоматеріали щодо цього виробу та сподівається, що це допоможе краще ідентифікувати невідомі місії типи озброєння на території ОРДО та ОРЛО.

"Використання цього озброєння з боку незаконних збройних формувань ОРДО свідчить про грубі порушення Мінських домовленостей, відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення", - наголошується у повідомленні.