Порошенко анонсував збільшення виплат військовим у зоні АТО

Президент України Петро Порошенко анонсує збільшення грошового утримання військовослужбовців у зоні АТО на першій лінії оборони - до 10 тис. грн, на другій лінії оборони - до 4,5 тис. грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави повідомив під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ під час робочої поїздки до Вінницької області.

«Прийнято рішення збільшити рівень грошового утримання, доплат військовослужбовцям, які виконують військовий обов'язок у зоні АТО. Я доручив підняти утримання на першій лінії (оборони) до 10 тис. грн в місяць і підвищити вміст на другій лінії (оборони) до 4,5 тис. грн», - заявив Порошенко.

«Це виконання наших зобов'язань щодо пріоритетності фінансування ЗСУ та забезпечення захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави», - додав президент.

Нагадаємо, Порошенко здійснив переліт на бойовому винищувачі Міг-29 40-ї бригади тактичної авіації на місці другого пілота з аеродрому бригади в місті Васильків на військовий аеродром у селі Гавришівка Вінницької області.

Після прибуття президент привітав особовий склад військових льотчиків з Днем Повітряних сил Збройних Сил України, вручив високі державні нагороди бойовим льотчикам і передав бойові прапори органам військового управління ПС ЗСУ.