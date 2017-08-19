Місія ОБСЄ розмістила спостерігачів у Станиці Луганській

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на постійній основі здійснюватимуть моніторинг ситуації у Станиці Луганській. Про це місія повідомляє у Twitter.

Читайте такожОбидві сторони на Донбасі продовжують обмежувати свободу пересування спостерігачів - ОБСЄ«Сьогодні СMM ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій патрульній базі для роботи 24/7 у важливому місці - в Станиці Луганській», - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що це дозволить спостерігачам розширити можливості здійснення моніторингу, бути ближчими до людей і докладніше звітувати про їхні потреби і занепокоєння.

«Саме час, хоча вже давно треба було сторонам зробити свої кроки — необхідно припинити вогонь, провести розмінування і розвести сили й засоби», - наголосили в СММ.