ОБСЄ закликає прибрати міни та боєприпаси, що не вибухнули на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) закликає усі сторони на Донбасі прибрати міни та боєприпаси, що не вибухнули.

Про це йдеться у заяві СММ, оприлюдненій у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, у місії наголосили, що необхідні заходи щодо розмінування території на Донбасі необхідно здійснювати вже зараз.

Також спостерігачі заявляють, що СММ як і раніше продовжує бути позбавленою права доступу до населених пунктів Пікузи та Щастя, тому що сторони не виконують зобов'язання із усунення мін, які вони розмістили.

"Практика свідчить про обмеження свободи пересування та про ризики, з якими зіштовхуються усі цивільні громадяни, які живуть вздовж лінії зіткнення. Це проблема, яка порушується усіма цивільними громадянами, які розповідають СММ ОБСЄ, що наявність мін та невибухлих боєприпасів, ставить їх та їхніх дітей під загрозу, позбавляє їх можливості вільно пересуватися та перешкоджає отриманню засобів для існування", - наголосили в СММ.

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"Загроза є справжньою. Цього року на даний час, СММ ОБСЄ підтвердила 89 жертв серед цивільних осіб, пов'язаних з мінами та боєприпасами - 27 вбито та 62 поранено", - заявляють у місії.

Разом з тим, у СММ стверджують, що для повного очищення територій на Донбасі від мін знадобляться роки, але місія переконана, що можливо негайно усунути міни та боєприпаси, що не вибухнули, з тих районів та шляхів, якими найбільше подорожують цивільні. У цьому зв'язку сказано, що три останні патрулювання місії вздовж дороги Дебальцеве-Світлодарськ виявили, що якщо у обох сторін наявна воля, тоді розмінування можливе. За словами спостерігачів, на ділянці цієї дороги сторони проводять значні роботи з розмінування.

Спостерігачі нагадали, що зобов'язання сторін полягає у тому, що вони повинні розчистити території від мін, як це було погоджено у шостому параграфі Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року та у рішенні Тристоронньої контактної групи у Мінську щодо проти мінної діяльності від 3 березня 2016 року.

"І це зобов'язання Спільного центру з контролю та координації допомагати та сприяти розмінуванню - завдання, яке покладено на СЦКК підписантами Мінських угод. Роль СММ ОБСЄ полягає у спостереженні, перевірці та звітуванні щодо дотримання сторонами їхніх зобов'язань, які здійснюються відповідно до Мінських угод, в тому числі щодо розмінування", - йдеться у заяві.