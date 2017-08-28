Бойовики обстрілювали з гранатометів позиції сил АТО в районі Авдіївської промзони

Наприкінці минулої доби обстановка в зоні АТО суттєво не змінилась, незаконні збройні формування зменшили кількість обстрілів позицій сил АТО, не застосовували міномети та інше важке озброєння. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО. "Основні збройні провокації вздовж усієї лінії розмежування й надалі фіксуються лише у декількох точках. Авдіївська промзона та підступи до селища Водяне – це понад 60% від усіх випадків відкриття вогню за добу", - зазначили в прес-центрі.

Читайте такожШтаб АТО: українські військові двічі за добу відкривали вогонь у відповідьНа Донецькому напрямку ввечері і вночі ворог двічі застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети у районі Авдіївської промзони. Крім того гранатомети противника працювали на підступах до Майорська та Луганського. На один із таких обстрілів, враховуючи загрозу життю наших військових, українські захисники єдиний раз за добу відкривали вогонь у відповідь.

"На Приморському напрямку ввечері бандити декілька разів застосовували великокаліберні кулемети на підступах до Водяного та Лебединського", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Втрат серед українських захисників немає. "У більшості випадків обстріли були не довготривалі і мали відверто провокативний характер", - підсумували у прес-центрі.