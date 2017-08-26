Перша доба "шкільного перемир’я" на Донбасі: бойовики стріляли із гранатометів, двоє бійців АТО отримали поранення

На Донбасі в районі проведення АТО перша доба «шкільного перемир’я» не пройшла повністю спокійно - незаконні збройні формування 18 разів відкривали вогонь. Двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що якщо вдень кількість збройних провокацій з боку противника була мінімальною, то ближче до вечора бойовики дещо активізували обстріли наших позицій.

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«Зокрема напружена ситуація й надалі зберігається у районі Авдіївської промзони. Тут майже з 17 і упродовж декількох годин бандити вели вогонь по опорних пунктах сил АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Крім того бандити випустили по наших позиціях 10 мін калібру 120 міліметрів. Враховуючи, що обстріл ворога був досить агресивний, цілеспрямований і напряму загрожував нашим військовим, сили АТО відкрили вогонь у відповідь. У результаті цього протистояння двоє українських бійців отримали поранення. Також випадки застосування ворогом зброї зафіксовані у районі шахти Бутівка», - зазначили у прес-центрі.

Крім того, на Маріупольському напрямку бойовики стрілецькою зброєю намагались спровокували наших військових на підступах до Талаківки, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Широкиного та Чермалика.

Майже повністю дотримувались режиму припинення вогню бойовики лише на Луганському напрямку - ворог лише один раз не прицільно використав зброю неподалік Малинового.

Як повідомляв УНІАН раніше, опівночі із 24 на 25 серпня у зоні проведення АТО мало розпочатися так зване «шкільне перемир’я».

Однак, бойовики на Донбасі почали порушувати "шкільне перемир'я" одразу, як воно набуло чинності, йдеться в заяві української сторони СЦКК.

В повідомленні зазначається, що підрозділи АТО підтримують запроваджений тристоронньою контактною групою режим "шкільного перемир'я" по всій лінії розмежування сторін на Донбасі, який встановлено з 00 годин 25 серпня.