На Донбасі бойовики активно проводять розвідку - ІС

На Донбасі спостерігається висока активність проведення противником розвідувальних заходів. Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожБойовики обстрілювали з гранатометів позиції сил АТО в районі Авдіївської промзони«Продовжує спостерігатися висока активність проведення противником розвідувальних заходів з використанням військової, спеціальної та радіоелектронної розвідки з метою уточнення бойових порядків сил АТО на передньому краї, а також розкриття військових об'єктів у тактичному тилу для їх вогневого ураження», - йдеться в повідомленні.

За інформацією ІС, протягом останнього тижня найбільша активність ДРГ окупантів спостерігалася в районах «Бахмутської траси», Світлодарської дуги, Авдіївки, Горлівки, Донецька і Широкиного.