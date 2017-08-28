На Донбасі бойовики активно проводять розвідку - ІС

12:08, 28 серпня 2017
Війна
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Розвідувальні заходи бойовики проводять з метою уточнення бойових порядків сил АТО на передньому краї.

REUTERS

На Донбасі спостерігається висока активність проведення противником розвідувальних заходів. Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожБойовики обстрілювали з гранатометів позиції сил АТО в районі Авдіївської промзони«Продовжує спостерігатися висока активність проведення противником розвідувальних заходів з використанням військової, спеціальної та радіоелектронної розвідки з метою уточнення бойових порядків сил АТО на передньому краї, а також розкриття військових об'єктів у тактичному тилу для їх вогневого ураження», - йдеться в повідомленні.

За інформацією ІС, протягом останнього тижня найбільша активність ДРГ окупантів спостерігалася в районах «Бахмутської траси», Світлодарської дуги, Авдіївки, Горлівки, Донецька і Широкиного.

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Теги: #бойовики ведуть розвідку#бойовики сили ато