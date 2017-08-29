В районі Авдіївської промзони бойовики били з мінометів по позиціях сил АТО

Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування продовжили поодинокі обстріли позицій сил АТО. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Читайте також"Шкільне перемир'я" на Донбасі: бойовики 10 разів відкривали провокативний вогонь по позиціях АТО"Як і попередні декілька днів, неспокійно залишалось у районі Авдіївської промзони. Тут з 18 години і до опівночі бойовики тричі обстрілювали наші позиції, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А близько 22 години злочинці випустили по українських укріпленнях чотири міни калібру 82 міліметри. Крім того, на Донецькому напрямку факти застосування ворогом зброї були зафіксовані у районі шахти Бутівка, Майорська та Зайцевого", - повідомили у прес-центрі.

На Приморському напрямку ввечері противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів на околицях Водяного та Широкиного.

На Луганському напрямку великокаліберний кулемет і стрілецька зброя бойовиків працювали неподалік Станиці Луганської.

"Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 19 разів обстрілювали українські позиції. Враховуючи пряму загрозу життю наших військових, сили АТО чотири рази відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських захисників немає", - підсумували у прес-центрі.