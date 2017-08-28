Порошенко прибув до Краматорська і провів нараду щодо ситуації в зоні АТО

Президент України Петро Порошенко у Краматорську провів нараду з військовими щодо оперативної ситуації в зоні проведення АТО.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент прибув у Краматорськ, де провів нараду з військовими щодо оперативної ситуації в зоні проведення АТО», - написав Цеголко.

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У прес-службі президента додали, що під час наради було заслухано доповідь про ситуацію в зоні бойових дій.

Президент прибув в Краматорськ, де провів нараду з військовими щодо оперативної ситуації в зоні проведення АТО. pic.twitter.com/BvxrisaSbc — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 28, 2017

Як відомо, сьогодні, 28 серпня, Порошенко відвідує Донецьку область з робочою поїздкою.