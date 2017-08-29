За добу на Донбасі зафіксували понад 30 вибухів - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що зафіксувала за добу у Донецькій і Луганській областях понад 30 вибухів. Про це йдеться у звіті за період з 19.30 27 серпня по 19.30 28 серпня.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більшу кількість порушень режиму припинення вогню (близько 30 вибухів), порівняно з кількістю вибухів за попередню добу (близько 15 вибухів)", - сказано у звіті.

Читайте такожВ окупованому Донецьку сталася пожежа на заводі з ядерним могильником - соцмережі (відео)

В Луганській області спостерігачі місії зафіксували три вибухи, тоді як у попередні 24 години фактів порушень режиму тиші не було.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України домовилась про встановлення режиму припиненню вогню з опівночі 25 серпня у зв'язку з початком навчального року.

28 серпня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що з часу оголошення «шкільного перемир'я» на Донбасі було зафіксовано понад 600 фактів порушень режиму припинення вогню.

Також 28 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка активізувати зусилля з метою виконання Мінської угоди про встановлення режиму припинення вогню на сході України.

Своєю чергою Порошенко доручив керівництву Збройних сил продовжувати дотримуватися оголошеного режиму тиші.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціює проведення 31 серпня скайп-конференції через порушення російсько-терористичними військами "шкільного перемир'я".