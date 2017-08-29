Генсек ООН закликав сторони забезпечити дотримання "шкільного перемир'я" на Донбасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав сторони конфлікту забезпечити дотримання «шкільного перемир'я» на Донбасі.

Як повідомляє Центр новин ООН, про це заявив прес-секретар Гуттереша Стефан Дюжаррік.

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«Він (генсек ООН - УНІАН) наголосив, що необхідно забезпечити стабільність режиму припинення вогню, й закликав усі сторони конфлікту повністю дотримуватися його положення - особливо в тому, що стосується захисту цивільного населення, яке найбільше страждає від потужних бойових дій», - йдеться в заяві.

Генсекретар ООН знову заявив про підтримку зусиль ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи і «нормандської четвірки» щодо пошуку взаємоприйнятного рішення.

Гутерріш закликав усі зацікавлені сторони працювати в цьому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним, у ході якої співрозмовники висловили підтримку оголошенню режиму припинення вогню на Донбасі з нагоди початку навчального року.

23 серпня Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України підтвердила повну прихильність безстроковому припиненню вогню з опівночі 25 серпня в зв'язку з початком навчального року.

28 серпня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що з часу оголошення «шкільного перемир'я» на Донбасі було зафіксовано понад 600 порушень режиму припинення вогню.