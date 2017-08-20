В Станиці Луганській почав діяти цілодобовий патруль СММ ОБСЄ

У суботу, 19 серпня, СMM ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій патрульній базі Місії в Станиці Луганській на постійній цілодобовій основі. Про це повідомляється на офіційній сторінці Місії в Facebook.

«Постійна присутність Місії на базі дасть змогу нам розширити можливості здійснення моніторингу в цьому надзвичайно важливому місці, на мосту в Станиці Луганській. Тут зберігається вкрай нестабільна ситуація і, на жаль, в цьому районі розташований єдиний у всій Луганській області контрольний пункт в'їзду-виїзду», - йдеться в повідомленні.

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Спостерігачі використовують широкий спектр технологій для спостереження за цим районом, зокрема, тепловізійну камеру для нічного моніторингу.

«Однак лише спостерігачі можуть спілкуватися з цивільними особами і бути очима і вухами міжнародного співтовариства. Тепер вони будуть ближче до людей в цьому районі і мають змогу докладніше повідомляти про потреби і побоювання цивільного населення», - заявив перший заступник голови СММ Олександр Хуг.

Зазначається, що розміщення спостерігачів на постійній цілодобовій основі - це крок СMM ОБСЄ на шляху до нормалізації ситуації в Станиці Луганській.

«Настав час, а насправді вже давним-давно необхідно було, щоб сторони зробили свої кроки. Їм необхідно припинити вогонь, провести розмінування і розвести сили і засоби», - підкреслили в СММ.

«Незважаючи на досягнуті домовленості про розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської, сторони досі їх не виконали. Власне, єдине переміщення сил і засобів, яке ми спостерігали в цьому районі, було просування вперед. Крім того, ця ділянка, як і раніше, нашпигована мінами і боєприпасами», - поскаржилися спостерігачі.

Семеро членів СММ цілодобово перебуватимуть на базі. СММ має 10 передових патрульних баз, а саме: у Волновасі, Покровську, Світлодарську, Новоайдарі, Станиці Луганській, Щасті, Попасній, Кадіївці, Горлівці та Дебальцевому.

«Ми також плануємо відкриття більшої кількості таких баз, особливо в районах, які не контролюються урядом поблизу неконтрольованої ділянки кордону з Російською Федерацією. Однак, перш ніж ми відкриємо ці бази, нам необхідні гарантії безпеки від осіб, які здійснюють фактичний контроль у цих районах», - додали в СММ.