У Донецькій області затримано чергового інформатора бойовиків

Співробітники СБУ затримали у Слов’янському районі Донеччини інформатора терористичної організації «ДНР».

Читайте такожНа Донбасі викрили мережу інформаторів, які "зливали" бойовикам інформацію про ЗСУ у Торецьку (відео)Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що мешканець одного із сіл двічі на місяць відвідує тимчасово окуповану бойовиками Горлівку нібито для перевірки стану квартири, яка йому належить.

Співробітники СБУ задокументували, що у такий спосіб чоловік регулярно передавав інформацію ватажку одного з незаконних збройних формувань «ДНР». За його вказівкою, інформатор збирав дані щодо переміщення, дислокації військової техніки та підрозділів сил антитерористичної операції поблизу лінії розмежування. Координати, які передавав зловмисник, використовувалися терористичними угрупованнями для обстрілів позицій Збройних сил України.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника за місцем проживання, під час обшуку також вилучили незареєстровану зброю з набоями та бойову гранату.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.