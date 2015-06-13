В Авдіївці СБУ затримала інформатора бойовиків

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 28-річний чоловік був завербований бойовиком так званої "розвідки ДНР" на прізвисько "Сміт". Зловмисник, якому дали позивний "Білий", збирав відомості про місця дислокації бійців Національної гвардії, Збройних сил України, правоохоронців.

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Інформатор також передавав терористам та їхнім російським кураторам відомості про пересування військової техніки та озброєння українських військових в районі проведення антитерористичної операції.

Тривають невідкладні оперативні заходи.