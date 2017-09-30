Бойовики стали частіше перетинати неконтрольовану ділянку українського кордону на Донбасі

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявили, що бойовики продовжують незаконно перетинати українсько-російський кордон.

Читайте такожДоба в АТО: бойовики стріляли з мінометів і кулеметів, 4 військових пораненоПро це йдеться у повідомленні Української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Згідно з доповіддю Місії спостерігачів ОБСЄ, на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» в період з 19 по 26 вересня поточного року зафіксовано збільшення майже наполовину, у порівнянні з попереднім звітним періодом, кількості осіб у формі військового зразка, які перетинали кордон індивідуально або в групах в обох напрямках. Спостереження за цією категорією осіб значно ускладнює те, що вони перетинають кордон в приватних транспортних засобах із затемненими вікнами, або автобусах та мікроавтобусах із закритими віконними шторками», - йдеться у повідомленні.

Аналогічна ситуація відзначається спостерігачами Місії щодо проїзду вантажних транспортних засобів.

Як зазначили в СЦКК, значно збільшилася кількість автоцистерн з надписами російською мовою: «Огнеопасно» (з 41 до 71 вантажівки).

Крім того, за вказаний період в районі прикордонного пункту пропуску «Гуково» зафіксовано рух 38 потягів (16 рухались в Україну, інші 22 – в РФ).

«Якщо вздовж тимчасово непідконтрольної Україні частини українсько-російського кордону будуть створені реальні зони безпеки під наглядом міжнародних спостерігачів, то ми матимемо достатньо надійну гарантію, що трафік військ, техніки, найманців, боєприпасів і всього, що сьогодні є на Донбас,і будуть припинені», - додали в СЦКК.