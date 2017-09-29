Доба в АТО: бойовики 16 разів порушили перемир’я, двох військових поранено

Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 16 разів порушили перемир’я. В результаті бойових дій двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення. Втрати ворога уточнюються, передає прес-центр штабу АТО в Facebook.

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Бойовики не припиняли обстріли українських позицій на Приморському і Донецькому напрямках.

"Так, після 18 години і майже до опівночі ворог постійно обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї наші укріплення на під Авдіївкою. Українські бійці жорстко відповідали противнику. З цієї ж зброї окупанти понад годину били по захисниках шахти Бутівка", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що найбільша кількість вогневих провокацій минулої доби зафіксована на Приморському напрямку. Ввечері проросійські найманці знову з мінометів калібру 82 міліметри обстрілювали укріплення поблизу Мар’їнки.

"А близько 20 години, унаслідок вогневого протистояння із застосуванням протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, отримали осколкові поранення двоє українських бійців. Крім того, наприкінці доби під обстрілами бойовиків опинились наші опорні пункти неподалік Водяного та двічі біля Павлополя", - додали у відомстві.

Раніше УНІАН повідомляв, що двоє прикордонників загинули внаслідок підриву на вибуховому пристрої на Луганщині.