Загибель спостерігача ОБСЄ на окупованій Луганщині: Київ назвав звинувачення Москви безглуздими

У Міністерстві закордонних справ України назвали безглуздими звинувачення Російської Федерації стосовно загибелі спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованій частині Луганської області.

Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив постійний представник України при міжнародних організаціях Ігор Прокочук. Текст його виступу оприлюднено на сайті Постійного представництва України при міжнародних організаціях.

Читайте такожНа Донбасі бойовики кинули димову гранату в патруль місії ОБСЄ

Зокрема, посол зауважив, що безпека та охорона Спеціальної моніторингової місії в Україні повинні безсумнівно залишатися пріоритетом для усіх країн-членів ОБСЄ, які у 2014 році дали згоду на започаткування цієї місії.

"Одна з цих країн - Російська Федерація - намагається уникнути своєї відповідальності за серйозні інциденти із спостерігачами СММ в окремих районах Донецької і Луганської області, які контролюються її гібридними силами, включаючи трагічний інцидент, що стався 23 квітня 2017 року біля села Пришиб", - сказав Прокопчук.

"Сьогодні ми чули безглуздість так званих висновків, зроблених Росією на основі доповіді зовнішнього розслідування інциденту. Метою російської сторони було ухиляння від відповідальності, коли вона оголосила свою ідею про розміщення миротворчої операції ООН, яка буде обмеженою лише захистом спостерігачів ОБСЄ", - заявив Прокопчук.

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службі МЗС Росії заявили, що постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні звинуватив Україну в загибелі спостерігача СММ ОБСЄ на окупованій частині Луганської області.

23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ Джозеф Стоун, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, були поранені спостерігачі з Німеччини і Чехії.

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре і своєчасне розслідування інциденту.