Українська сторона СЦКК спростовує повідомлення окупантів про нібито ведення підрозділами ЗСУ обстрілів із забороненої зброї

Російсько-окупаційні війська продовжують фабрикувати "фейкові" повідомлення про нібито обстріли з боку Збройних сил України позицій терористів вздовж лінії розмежування зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у повідомленні Української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що, як стверджує російська сторона СЦКК, нібито вночі і вранці 7 жовтня поточного року Збройні сили України обстріляли позиції підрозділів терористів у «районі Вольвоцентру (передмістя Донецьку), Жабичеве, Минерального Довге, Яковлівка та Спартак».

«Нібито вогонь з танку, мінометів калібру 82 мм, ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї з боку ЗСУ вівся з напрямку населених пунктів Піски, Авдіївки, Лобачевого, Лопаскіного та Вентствол», - зазначається у повідомленні.

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Спостережна група Української сторони СЦКК інформацію щодо обстрілів не підтверджує.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі даними прес-центру АТО, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні угруповання 9 разів порушили перемир’я, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.