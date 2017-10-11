Грицак назвав кількість громадян Сербії, які воювали на Донбасі на боці бойовиків

На сьогодні відомо, що тільки на території так званої «ЛНР» з початку конфлікту на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак.

Читайте такожКомандир "Азова" розповів про "екзотичних" бойовиків на Донбасі«На сьогодні нам відомо, що тільки на території «ЛНР» з початку конфлікту на Донбасі воювало більше 300 громадян Сербії. Ми уже надсилали до цієї країни дані щодо бойовиків, які воювали проти українського війська на Донбасі», - повідомив він.

За словами Грицака, «більшість із цього сербського підрозділу дислокувалися в районі міста Алчевськ. Ми маємо конкретні адреси і дуже багато прізвищ».

Як зауважив голова СБУ, «в нас є докази, що ці люди воювали, і якщо необхідно, то ми надамо ці докази сербській стороні».

Грицак нагадав, що в Сербії у 2014 році був прийнятий так званий «український закон», відповідно до якого громадяни Сербії, які брали чи беруть участь у конфлікті на території України, повинні притягатися до кримінальної відповідальності, «як тільки до них дотягнуться руки правосуддя Сербії».