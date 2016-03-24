ООН підтвердила, що на Донбасі воюють іноземці - від найманців до професійних військових

Про це йдеться у заяві Робочої групи ООН з питань використання найманців.

Зазначається, що наразі групі експертів відомо про принаймні 176 іноземців, чию особу було встановлено, які є членами озброєних груп самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

"Серед них велика кількість осіб з Російської Федерації, а також серед інших – із Сербії, Білорусі, Франції та Італії. Серед бойовиків булі й жінки, однак в значно меншій кількості", - йдеться у повідомленні.

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При цьому експерти не змогли встановити приналежність бойовиків до приватних військових компаній, які заборонені в Україні на законодавчому рівні.

Стало відомо, що робоча група ООН з питання про використання найманців представить Раді ООН з прав людини доповідь про свій візит у вересні 2016 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр в Москві вимагає термінового прогресу в ситуації на Донбасі.