ООН підтвердила, що на Донбасі воюють іноземці - від найманців до професійних військових
Коло осіб, які відносяться до іноземних озброєних суб’єктів на Донбасі, широке: від добровольців до військовослужбовців чоловіків та жінок, які отримують винагороду, від незалежних бойовиків до професійних військових.
Про це йдеться у заяві Робочої групи ООН з питань використання найманців.
Зазначається, що наразі групі експертів відомо про принаймні 176 іноземців, чию особу було встановлено, які є членами озброєних груп самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
"Серед них велика кількість осіб з Російської Федерації, а також серед інших – із Сербії, Білорусі, Франції та Італії. Серед бойовиків булі й жінки, однак в значно меншій кількості", - йдеться у повідомленні.
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При цьому експерти не змогли встановити приналежність бойовиків до приватних військових компаній, які заборонені в Україні на законодавчому рівні.
Стало відомо, що робоча група ООН з питання про використання найманців представить Раді ООН з прав людини доповідь про свій візит у вересні 2016 року.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр в Москві вимагає термінового прогресу в ситуації на Донбасі.