Більше не "сіра зона": Порошенко підписав указ про створення ВЦА Широкиного та Бердянського

Президент України Петро Порошенко підписав указ №351/2017 про створення військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Волноваського району Донецької області. Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

«На виконання закону України «Про військово-цивільні адміністрації» постановляю утворити військово-цивільну адміністрацію сіл Широкине та Бердянське Волноваського району Донецької області. Керівникові Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України «Про військово-цивільні адміністрації» заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу», - йдеться у документі.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше стало відомо, що бойовики намагаються зайняти "сіру зону" біля Широкиного.