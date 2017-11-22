В окупованому Луганську арештовують людей Плотницького, він заблокований у "білому домі" - соцмережі (фото)

В окупованому Луганську арештовують людей, наближених до ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького, він заблокований у "білому домі". Про це повідомляє спільнота "Інший Луганськ".

"Що зараз відбувається. Судячи з усього "корнетовці" продовжують поступово встановлювати свої порядки, арештовуючи людей Плотницького та беруть під контроль урядові будівлі. "Голова", найімовірніше, до цих пір знаходиться заблокований в "білому домі", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Луганську триває протистояння, викликане конфліктом між "ватажком "ЛНР" Плотницьким і "главою МВС ЛНР" Корнетом.

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20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися його наказам. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що путч в Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили. Також повідомляється про те, що Плотницький втік через конфлікт в Росію, проте він цю інформацію спростовує.

У Кремлі конфлікт не коментують.