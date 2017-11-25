Запеклий бій на Луганщині: двоє українських військових, які вважалися загиблими, вийшли з-під обстрілів

У прес-центрі штабу АТО повідомили про військових, які вчора вважалися загиблими під час бою поблизу Кримського Луганської області.

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"Двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які вчора вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, завдяки власному бойовому досвіду і навченості вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів", - йдеться у повідомленні штабу.

Як повідомляв штаб АТО, протягом 23-24 листопада на Луганському напрямку найгарячіше було на підступах до Кримського. Там сталося бойове зіткнення, яке тривало близько восьми годин.

"Українські бійці знищили чотирьох окупантів, ще п'ятеро – поранені. На жаль, загинули та чотири наших герої, ще двоє були поранені", - розповіли в штабі.

24 листопада у Міноборони повідомили, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції, за попередньою інформацією, загинули п’ятеро українських військовослужбовців, четверо поранено, проте ще буде оприлюднено уточнені дані.