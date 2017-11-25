Штаб АТО прокоментував ймовірне захоплення у полон українського військового поблизу Кримського (фото, відео)

Терористи "ЛНР" стверджують, що захопили у полон пораненого українського розвідника.

За словами проросійських найманців, вони захопили у полон бійця ЗСУ, коли забирали загиблих унаслідок бою.

У штабі АТО перевіряють опубліковану бойовиками інформацію щодо нібито взятого в полон українського військового у районі Кримського. Про це у коментарі повідомив речник штабу АТО Василь Лабай, передає InfoResist.

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"Враховуючи той безлад, який зараз відбувається в непідконтрольному українській владі Луганську, бойовики дедалі частіше поширюють неправдиву інформацію про Збройні сили України, щоб відвернути увагу від тих подій, які відбуваються в Луганську. Ми бачили це відео і зараз відповідні органи вивчають його", — сказав він.

Лабай переконаний, що якщо ця інформація підтвердиться, то "українська влада буде боротися за якнайшвидше звільнення нашого військового, як і за інших українських полонених".

Як повідомляв штаб АТО, двоє військовослужбовців ЗСУ, які вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, вийшли з-під обстрілу й повернулися у свої підрозділи.