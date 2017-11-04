Волкер пояснив, чому Україна не погоджується на амністію бойовиків та особливий статус Донбасу

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер пояснив, чому Україна не погоджується на амністію проросійських бойовиків та особливий статус Донбасу. Про це він сказав на брифінгу у Вашингтоні, йдеться у матеріалі на сайті Держдепартаменту США.

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Він зауважив, що Сполучені Штати значною мірою долучилися до дипломатичних зусиль по Мінському процесу та активізації виконання сторонами Мінських угод.

"Протягом років проблема полягала в свого роду нескінченній дискусії, в якій російська сторона каже, що українці не виконують політичні кроки, передбачені в Мінських угодах - такі кроки, як амністія та особливий статус для східних українських регіонів, а також вибори. Українці кажуть, що ми з великою радістю виконаємо ці кроки, якщо зможемо, але ми не можемо, тому що ми не маємо доступу до території, де не дотримується режим припинення вогню, де немає кінця насильству, коли вони повністю окуповані. Як ми можемо це зробити у фізичному, практичному плані? "- підкреслив Волкер.

"І на додаток до цього, дуже складно зробити так, щоб ці речі були проголосовані в парламенті України, коли на вашій території йде війна, а кроки, щоб припинити цю війну, не були зроблені", - додав дипломат.