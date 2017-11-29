Бойовики сьогодні трохи зменшили обстріли позицій сил АТО

Сьогодні російсько-терористичні війська 5 разів порушили перемир’я в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі, у разі потреби українські військовослужбовці давали адекватну відповідь.

Читайте такожНа Донбасі від кулі снайпера загинув український розвідникПро це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 29 листопада, яке оприлюднене у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що впродовж дня бойовики продовжували обстріли позицій сил АТО, зокрема із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

«На Луганському напрямку ворог з великокаліберних кулеметів обстріляв оборонні укріплення на підступах до Новоолександрівки та Новотошківського», - йдеться у зведенні.

На Донецькому напрямку, за даними штабу, терористи вели вогонь з мінометів різних калібрів біля Водяного і Павлополя, що на Приазов’ї, а з гранатометів та стрілецької зброї – по позиціях сил АТО неподалік Верхньоторецького.