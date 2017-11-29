Загострення в зоні АТО: бойовики 27 разів відкривали вогонь, загинув український захисник

За добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У результаті бойових дій один боєць ЗСУ загинув, ще двоє – отримали бойові травми.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку ворог продовжує провокувати українських військовослужбовців до збройних протистоянь на Світлодарській дузі. У вечірній час, здебільшого із піхотного озброєння, противник обстрілював оборонців Зайцевого, Новолуганського та декілька разів Травневого.

Ще зранку у цьому районі бойовики вели вогонь на підступах до оборонних укріплень українських захисників між населеними пунктами Зайцеве і Гладосове з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП.

У штабі АТО зазначили, що цими провокаціями незаконні збройні формування зірвали візит спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому.

"Ці збройні провокації з боку російських найманців спрямовані у першу чергу на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України в очах світового співтовариства з метою звинуватити сили АТО у нібито складній гуманітарній ситуації в цих населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим штаб АТО повідомляє, що у Травневому силами Цивільно-військового співробітництва організовано тимчасовий гуманітарний центр для покращення доставки питної води, відновлення електроживлення та низки інших життєво необхідних питань для місцевого цивільного населення

Крім того, на Луганському напрямку з мінометів різних калібрів російські найманці вели вогонь на підступах до Трьохізбенки, а з гранатометів і стрілецької зброї – по оборонних укріпленнях ЗСУ біля Жовтого, Новоолександрівки і Катеринівки.

На Донецькому напрямку у передмісті Авдіївки впродовж декількох годин зафіксовано обстріли українських позицій ворожим снайпером. З піхотного озброєння окупанти порушували перемир’я неподалік Березового.

На Приазов’ї із гранатометів різних типів та стрілецької зброї противник вів вогонь біля Гнутового і Водяного, а з озброєння БМП – поблизу Широкиного.

У відповідь українські військовослужбовці 11 разів придушували їхню вогневу активність.