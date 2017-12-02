Бойовики відновили обстріли прифронтових населених пунктів

Від опівночі російсько-терористичні війська десять разів порушили режим припинення вогню в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Читайте такожПоранений на Донбасі український військовий помер від отриманих ранПро це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 2 грудня.

«Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України, і все частіше зі зброї, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення», - наголосили у штабі.

Крім того, сьогодні вдень окупанти відновили обстріли безпосередньо по прифронтових населених пунктах. «Під вогонь окупантів з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї сьогодні потрапили житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому. Внаслідок обстрілу останнього поранень зазнала 49-річна жінка», - йдеться у зведенні.

На Луганському напрямку, за даними штабу, терористи випустили майже два десятки мін калібру 120-мм по оборонцях Луганського, що на Світлодарській дузі. Під мінометний вогонь різних калібрів потрапили захисники Троїцького і Золотого.

На Донецькому напрямку, сказано у зведенні, зі 120-ти і 82-мм мінометів бойовики вдень били по укріпленнях сил АТО поблизу Водяного і Талаківки. З гранатометів вони порушували перемир’я у передмісті Авдіївки. В районі Красногорівки українські захисники потрапили під вогонь снайпера.