Бойовики застосували фосфорну міну при обстрілі Новоселівки - штаб АТО

Контрольовані Росією бойовики застосували заборонену міжнародними документами фосфорну міну під час обстрілу українських позиції поблизу Новоселівки у Донецькій області.

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«Російські окупанти не дотримуються ані Мінських угод, ані міжнародних. Так, нещодавно вони застосували фосфорну міну, яку випустили по українських захисниках, які тримають оборону поблизу Новоселівки», - йдеться у повідомленні.

За словами одного з військовослужбовців Збройних сил України, з «18 мін, які прилетіли на нашу позицію, одна виявилася – фосфорною».

«Навіть через три дні вона продовжувала горіти. На щастя, терористи не влучили в бліндаж, і всі лишилися живі-здорові. Інакше була б біда, фосфорну міну неможливо погасити», - зазначив він.

Крім того, за даними штабу, результати перевірки контролюючими органами, які обстежили уламки боєприпасу, також свідчать, що виявлена міна є дійсно фосфорною.

*** Боєприпаси, що містять білий фосфор, поширюють запалювальну речовину, температура горіння якої перевищує 800 °C, на значній території, площа якої може досягати кількох сотень квадратних метрів. Горіння продовжується доти, доки весь фосфор не вигорить або доки не припиниться доступ кисню. Така зброя може викликати особливо тяжкі та хворобливі каліцтва або ж спровокувати повільну і дуже болісну смерть.

Використання фосфорних боєприпасів заборонене Протоколом ІІІ до Конвенції про заборону або обмеження конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні пошкодження або мають невибіркову дію.

«СРСР (а значить і Російська Федерація як правонаступниця Радянського Союзу) приєднався до цієї Конвенції у 1983 році. Однак на складах в РФ досі зберігаються мільйони одиниць неутилізованих фосфорних боєприпасів для артилерії і систем залпового вогню», - нагадали в штабі.