У сирійському місті Ракка обстріляли госпіталь фосфорними снарядами, - ЗМІ

Госпіталь в сирійській Ракку обстріляли фосфорними снарядами. Про це повідомляє сирійське проурядова агентство SANA з посиланням на заступника голови місцевого відділення "Червоного півмісяця" Діну аль-Асаад, пише 112.ua.

Агентство повідомляє, що ймовірно авіаудар був нанесений ВПС міжнародної коаліції на чолі зі Сполученими Штатами.

"Госпіталь піддався бомбардуванню більш ніж 20 снарядами, метою яких стали електрогенератори, машини швидкої допомоги та відділення всередині госпіталю", - заявила вона.

Аль-Асаад також додала, що на території госпіталю не знаходилися бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава". За її словами, цей медичний заклад обслуговує близько 100 тис. чоловік у місті.

Нагадаємо, "Ісламська держава" - ісламістська терористична організація, що діє на території Іраку і Сирії. ІД визнано терористичною організацією в США, Канаді, Великобританії, Австралії, Таджикистані, Туреччині, Єгипті, ОАЕ, Індії, Індонезії, а також Росії. Її діяльність на території цих країн заборонена.

Зазначимо, фосфорні бомби - це тип запальної суміші, спорядженої білим фосфором. Фосфорна бомба поширює запалювальну речовину, температура горіння якого перевищує 800 градусів. Територія його поширення може досягати декількох сотень квадратних метрів. Горіння речовини триває доти, поки не припиниться доступ кисню або не вигорить весь фосфор. Білий фосфор як хімічна сполука є дуже отруйним (викликає ураження кісток, кісткового мозку, некроз щелеп).