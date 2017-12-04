Бойовики мінують Донбас боєприпасами російського виробництва - СЦКК

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати Мінські домовленості та норми міжнародного гуманітарного права, незаконні збройні формування ОРДЛО здійснюють заходи із нарощування старих та встановлення нових мінних загороджень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Зазначається, що в районі проведення АТО помічено касетні боєприпаси російського виробництва (КПОМ-2) з протипіхотними осколковими мінами (ПОМ-2). Нанесене на них маркування чітко вказує, що вони були виготовлені у 1993 році на російському військовому заводі.

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Українська сторона СЦКК у цьому зв’язку заявляє, що на території України зазначені міни ніколи не вироблялись і до Збройних сил не поставлялись, тому й не могли бути захопленими «трактористами» чи «добутими у шахтах Донбасу».

«Тільки звірячою жорстокістю та ненавистю до мирного населення можна пояснити використання бойовиками НЗФ ОРДЛО мін, які не піддаються розмінуванню. Слід зауважити, що на сході України до початку російської інтервенції не було жодного арсеналу з мінними або іншими інженерними засобами ЗСУ. Тому можна із впевненістю сказати, що всі міни, які встановлені окупаційно-терористичними військами на сході України, надходили виключно з території Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК наголошує, що такі дії НЗФ ОРДЛО вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи щодо виконання «шкільного» режиму тиші по всій лінії розмежування сторін та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.