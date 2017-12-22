Штаб АТО попередив про можливі провокації на Донбасі під час "святкового" перемир’я

На Донбасі можливі провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків під час новорічного та різдвяного перемир’я, заявили в прес-центрі штабу української воєнної операції на Донбасі.

Читайте такожСили АТО зазнали втрат біля Новоселівки та ЛуганськогоЗгідно з повідомленням, за дазними розвідки штабу АТО, бойовики накопичили запаси боєприпасів до артилерійських систем, а також інших видів важкого та стрілецького озброєння.

«Ці закладки боєприпасів різної величини приховані неподалік лінії бойового зіткнення на найбільш потенційно гарячих напрямках. Мета створення даних арсеналів – відкриті провокації проти підрозділів Збройних сил України з метою дискредитації та ймовірні обстріли тимчасово окупованих прифронтових населених пунктів», – зазначили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року.