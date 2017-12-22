Штаб АТО попередив про можливі провокації на Донбасі під час "святкового" перемир’я
Бойовики накопичили запаси боєприпасів до артилерійських систем неподалік лінії бойового зіткнення на найбільш потенційно гарячих напрямках.
На Донбасі можливі провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків під час новорічного та різдвяного перемир’я, заявили в прес-центрі штабу української воєнної операції на Донбасі.
Читайте такожСили АТО зазнали втрат біля Новоселівки та ЛуганськогоЗгідно з повідомленням, за дазними розвідки штабу АТО, бойовики накопичили запаси боєприпасів до артилерійських систем, а також інших видів важкого та стрілецького озброєння.
«Ці закладки боєприпасів різної величини приховані неподалік лінії бойового зіткнення на найбільш потенційно гарячих напрямках. Мета створення даних арсеналів – відкриті провокації проти підрозділів Збройних сил України з метою дискредитації та ймовірні обстріли тимчасово окупованих прифронтових населених пунктів», – зазначили в штабі.
Як повідомляв УНІАН, цього тижня Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017 року.