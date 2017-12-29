Міноборони: на окупованому Донбасі триває ротація кадрових військових Росії

13:09, 29 грудня 2017
Війна
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Новоприбулі російські офіцери проводять кадрові чистки у підпорядкованих підрозділах.

Ілюстрація REUTERS

На окупованому Донбасі у підрозділах російсько-окупаційних військ триває ротація кадрових російських військовослужбовців. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Читайте такожОкупанти зняли фейкове відео про порушення українськими військовими Мінських домовленостей – Мотузяник «За повідомленням головного управління розвідки Міноборони України у з’єднаннях та частинах російсько-окупаційних військ на території окупованого Донбасу триває ротація кадрових російських військовослужбовців», - заявив він.

За словами Мотузяника, характерною ознакою діяльності новоприбулих російських офіцерів стали так звані кадрові чистки у підпорядкованих підрозділах, що призводить до загострення конфліктів ватажків на рівні взвод-рота.

Також, за даними розвідки, у зв’язку з ротацією бойовикам з числі місцевих мешканців скасовано виплату раніше анонсованої так званої новорічної премії. Усі кошти перерозподілені на виплату премій та заборгованостей російським військовим, які повертаються до РФ.

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Теги: #російські військові Донбасі#ротація бойовиків донбасі