Російське окупаційне командування поповнює ряди бойовиків особами з судимостями – Мотузяник

Російське окупаційне командування поповнює ряди бойовиків особами з судимостями. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За даними Головного управління розвідки Міноборони, нині найбільшу занепокоєність російського командування викликає неспроможність так званого офіцерського складу зупинити падіння рівня військової дисципліни і скоєння підлеглими злочинів проти цивільного населення. Також у окупанта виникла проблема зростання кількості небойових втрат та низького рівня комплектування. Погіршення мотивації населення тимчасово окупованих територій до участі у незаконних збройних формуваннях, змушує російське окупаційне командування приймати до своїх лав осіб з судимостями, здійснювати набір поповнення без належного попереднього вивчення», - повідомив Мотузяник.

Він також зазначив, що основним ресурсом комплектування окупаційних сил за дефіцитними військово-обліковими спеціальностями залишаються кадрові військові російських збройних сил, а також російські найманці, які мають досвід військової служби.