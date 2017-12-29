Міноборони: так звана "армія ЛНР" просить місцевих допомогти продуктами харчування
14:02, 29 грудня 2017Війна
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У Луганську окупаційна влада просить місцевих жителів допомогти так званій «армії ЛНР» продуктами харчування.
Ілюстрація REUTERS
Речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник заявляє про зростаючі проблеми з фінансуванням окупаційних військ на Донбасі.
Читайте такожМіноборони: на окупованому Донбасі триває ротація кадрових військових РосіїЯк передає кореспондент УНІАН, про це Мотузяник заявив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Зростаючі проблеми фінансування змушують окупаційне командування самостійно вирішувати проблеми матеріально-технічного та продовольчого забезпечення», - заявив він.
Зокрема, за словами Мотузяника, в окупованому Луганську поширюються оголошення зі зверненням окупаційної влади до місцевого населення щодо надання так званої «армії ЛНР» допомоги продуктами харчування.
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