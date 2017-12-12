Бойовики обстрілюють власні позиції, аби звинуватити у цьому сили АТО - Міноборони

Російсько-окупаційне командування продовжує проводити заходи, спрямовані на дискредитацію сил АТО і загострення ситуації на тимчасово окупованій території Донбасу.

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Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу в Києві, посилаючись на дані Головного управління розвідки МОУ.

«Зокрема, на Донецькому напрямку командуванням так званого 1-го армійського корпусу (Донецьк), організовуються провокативні мінометні обстріли власних передових позицій з відеофіксацією вибухів з метою подальшого звинувачення сил АТО у недотриманні Мінських домовленостей. Крім того, ворог намагається цими діями штучно утворити прецеденти для ескалації бойових дій», - повідомив речник.

Крім того, за його словами, 11 грудня під час ведення вогню у бік сил АТО в районі Травневого мінометні розрахунки однієї з частин так званого 1 АК внаслідок поганої організації взаємодії обстріляли передові позиції підрозділів своєї ж частини.

Як повідомляв УНІАН, за добу 11 грудня на деяких ділянках лінії зіткнення інтенсивність обстрілів зросла.