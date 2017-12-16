Окупанти зняли фейкове відео про порушення українськими військовими Мінських домовленостей – Мотузяник

Російські офіцери так званої «прес-служби 1-го армійського корпусу» 14-15 грудня на тимчасово окупованій території Донеччини знімали постановні відеоролики на передових позиціях окремих підрозділів корпусу з метою продемонструвати начебто порушення підрозділами Збройних сил України Мінських домовленостей.

Читайте такожЧергова провокація: російська сторона СЦКК повідомила про "обстріли" Донецької фільтрувальної станціїЯк передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник повідомив на брифінгу в Києві.

Також він додав, що російські інженерні підрозділи збільшили площі мінування місцевості.

«Так, протягом 13-14 грудня зафіксовано встановлення військовослужбовцями так званого «1-го армійського корпусу» мінно-вибухових загороджень з використанням мін типу МОН-100 та касетних мін типу КПОМ без складання схем мінування», – зазначив Мотузняк.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі жоден український військовий не загинув і не отримав поранень. Порівняно із попередніми днями, кількість обстрілів з боку бойовиків суттєво знизилася – за добу незаконні збройні формування порушили режим тиші вісім разів. Українські військові чотири рази відкривали вогонь у відповідь, повідомив Мотузяник.